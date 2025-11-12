「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）シート打撃が行われ、前広島・松山竜平外野手が登場。全８打席で３安打（１四球）をマークし、本拠地マツダスタジアムから大きな拍手がわき起こった。第１打席で元中日・竹内から右前にポトリと落ちる安打を放つと、第３打席では前巨人・高橋礼の低めをうまくすくい、中前打。第７打席では１８歳下の前阪神・森木の速球を捉え、中前にはじき返した。松山