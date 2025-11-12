11月1日、新潟県長岡市にあるJRの車両センターで、車体に落書きされる被害がありました。落書きされたのは11月で営業運転を終了する電気機関車でした。 「THANKS」(ありがとう)の落書き？ こちらは11月1日土曜日の朝7時頃に撮影された写真。青い車体にスプレーのようなもので落書きがされていました。よく見ると「THANKS64」「ありがとう64」とも読めます。実はこの車両、11月に営業運転を終える電気機関車なんで