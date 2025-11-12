2025年11月27日（木）より、東京都庁を中心とする西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk」が開催される。「伝統」と「革新」が融合する街・東京を象徴するような最先端の体験型アートイルミネーションで、年末年始の新宿を華やかな光で包み込む。また大みそかには、都庁前都民広場にて、世界的アーティストによるプロジェクションマッピングや、人気キャラクターによるライブショーなど、ここでしか