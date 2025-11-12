11月12日 発表 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン」の発売日を12月より、これまでの「毎月12日ごろ」から、「毎月15日ごろ」に変更すると発表した。次号、2026年新年1月号は12月15日に発売となる。 変更の理由については、年々、雑誌制作の進行が前倒しになっていく中で漫画家に求める締め切りも早くなっていることを踏まえ、「より十分な執筆時間を確保していただくため」と説