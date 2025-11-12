ＳＷＣＣ [東証Ｐ] が11月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比59.3％増の113億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の235億円→250億円(前期は112億円)に6.4％上方修正し、増益率が2.1倍→2.2倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益