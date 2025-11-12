11月11日（現地時間10日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第3週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 4日から10日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算18度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム