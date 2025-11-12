Image: generated at Whisk ¥À¥ó¥È¥Ä¿Íµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¬Æü³°¹ñµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¡¦ºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£2025Ç¯9·îÃ±·î¤Ç¤ÏÌó326Ëü¿Í¡Ê9·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢½é¤á¤Æ300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª¡Ë¡£2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ï3165Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ®¤ÇÇ¯´ÖÎß·×3,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëReddit¤ÎÅê