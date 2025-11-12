この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でトヨタが数多くのモビリティを発表した ■トヨタは人に寄り添う次世代モビリティとして「meシリーズ」を公開した ■meシリーズでは歩行支援から悪路走破までハンデの有無を超えた移動の自由を提案する 全人類が自由に動ける社会を目指したモビリティ 10月31日から一般公開が始まった「ジャパンモビリティショー2025」のトヨタのブースでは、ベーシックカーの「カローラ」