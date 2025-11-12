2025年11月11日、中国メディアの九派新聞は、中国卓球スーパーリーグに参戦している日本の張本美和と一緒に食事できるイベントの料金が物議を醸しており、所属クラブが説明を行ったと報じた。記事によると、張本の所属するクラブ「成都高新若水居」が11日、12月8日に張本とファンの交流イベントを開催し、99元（約2100円）、599元（約1万3000円）、5999元（約13万円）の3種類のチケットを発売することを明らかにした。ネット上では