中国の長江デルタ地域、広東・香港・マカオグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）、北京・天津・河北地域では今年1〜10月の対外貿易が「新たな分野への進出と高付加価値化」へと進化する傾向を見せており、高い強じん性を見せています。税関の統計によると、長江デルタ地域の1〜10月の輸出入総額は前年同期比6％増の14兆元（約291兆円）に達しました。民間企業の輸出入総額は同9．7％増の7兆8300億元（約163兆円）で、輸出入総額に