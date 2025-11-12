静岡県掛川市の住宅の冷凍庫に5歳女児の遺体が遺棄された事件で、県警は12日、女児を窒息させ殺害したとして、殺人容疑で母親の無職川口陽子容疑者（37）を再逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は9月中旬、自宅で長女の園児、晶子ちゃんを窒息死させ殺害した疑い。当時は2人で暮らしていたとみられる。県警によると、川口容疑者は9月16日に車の単独事故を起こし、駆け付けた掛川署員に「5歳の娘が行方不明