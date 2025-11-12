8月の記録的大雨災害からの復旧に役立ててもらおうと、熊本中央信用金庫が八代市に義援金を贈りました。この日は熊本中央信用金庫の岡本浩幸理事長らが八代市役所を訪れ、小野泰輔市長に義援金100万円の目録を手渡しました。義援金は被災した市民の支援と被害の復旧に活用されるということです。