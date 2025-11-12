Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。 このセキュリティ更新プログラムには、Windowsカーネルの権限昇格のゼロデイ脆弱(ぜいじゃく)性「CVE-2025-62215」を含む63件の欠陥に対する修正パッチが含まれています。2025 年 11 月のセキュリティ更新プログラム (月例)https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2025/11/202511-security-update2025 年 11 月 のマイク