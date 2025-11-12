回転寿司チェーン「くら寿司」にて「極上とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催！「熟成中とろ」など口の中で“とろ”ける贅沢メニューが楽しめるほか、ブラックフライデーにちなんだ“黒”スイーツも新登場します☆ くら寿司 「極上とろとまぐろ」フェア 開催期間：2025年11月14日（金）〜期間・数量限定開催店舗：全国のくら寿司店舗 くら寿司にて、「熟成中とろ」や「炭火焼まぐろたたき」などが