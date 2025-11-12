◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は、中村（レースは北村友）を背に、栗東・坂路で５５秒１―１２秒１を馬なりでマークした。ゴールに近づくにつれて四肢の回転数があがり、鋭く伸びた。松下調教師は「いい感じでした。時計も予定通りですね」と笑顔を浮かべた。小倉での