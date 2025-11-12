ハウステンボスが「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」にて、「イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞」の第1位に！ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボスの絶景イルミネーションが13年連続の“日本一”を達成しました☆ ハウステンボス「第3回 International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーション