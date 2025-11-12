J-オイルミルズは、紙パック入り食用油「スマートグリーンパック（SGP）」シリーズ対象製品の売上金の一部を寄付するプロジェクト「JOYLグリーンプロジェクト」を通じて、海洋プラスチック削減等の海洋・河川の環境保全に取り組む一般社団法人JEAN（ジーン）に寄付した。同プロジェクトは、「スマートグリーンパック」シリーズ対象製品1本につき約3円を寄付するもので、今年で4回目の実施。総額97万7206円の寄付金は海洋プラス