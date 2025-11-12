巨人・リチャードが12日、紅白戦で豪快弾を放った。紅組の「4番・三塁」で先発すると、6回の第2打席は2死走者なしで育成の園田と対戦。カウント1―2と追い込まれたが、変化球に泳がされながらも左手だけで救った打球は軽々と左翼フェンスを越えた。今季は追い込まれてからの打撃に苦しみ「ボール球に手を出す回数が多かった」と語っていたリチャード。今キャンプ2度目の紅白戦で来季へつながる一本を放った。試合後、阿部監