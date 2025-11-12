◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京・芝１８００メートル）１１月１２日、美浦トレセン＝１週前追い切りライヒスアドラー（牡２歳、美浦・上原佑紀調教師、父シスキン）がデビュー２連勝での重賞初Ｖに向け、１週前追い切りで抜群の動きを見せた。佐々木大輔騎手を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。直線で追われるとグイグイと伸び、内ニシノティアモ（４歳オープン）、外フォルテフィオーレ（４歳