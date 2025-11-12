阪神の工藤泰成投手が１２日、高知・安芸の秋季キャンプで、最多の３００球を投げ込んだ。藤川監督のアドバイスを受けながら、球数を重ねていき、気付けばブルペンには一人だけ。最後は力感のない投球フォームでストレートをビシッと決めて、約１時間半の投球練習を終えた。見守っていたファンからは温かい拍手が送られた。昨年の育成ドラフト１位で入団したルーキー。開幕前に支配下登録され、１軍では１８登板で防御率３