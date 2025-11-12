環境省は１２日、各地で相次ぐクマ被害の調査実態を公表した。緊急銃猟の発砲は計２１件で以下の通り。【出没日時、場所、クマの種類】▼１０月１５日宮城県仙台市ツキノワグマ▼同１７日群馬県昭和村ツキノワグマ▼同２１日新潟県魚沼市ツキノワグマ▼同２２日秋田県横手市ツキノワグマ▼同２３日富山県富山市ツキノワグマ▼同秋田県仙北市ツキノワグマ▼同２４日北海道札幌市ヒグマ