乃木坂46の井上和（20）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒のハット帽にロングコートの大人コーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「可愛い帽子を買いました」と、黒ハット帽にロングコートを合わせた大人コーデ姿を投稿した。さらに紅葉を楽しむ様子も公開した。ファンからは「綺麗な大人の女性すぎる」「美しすぎる！」「彼女感」「ビジュ良すぎ」「綺麗すぎる脚が素敵」などの声が上がった。