札幌市は12日、中央区の円山動物園内に設置された箱わなにかかったヒグマ1頭を駆除したと発表した。市によると、毛の色合いや大きさなどから、連日園内に出没していた個体とみられる。9日以降園内に出没していたヒグマは、高さ2メートル以上のフェンスを乗り越えて侵入していたとみられ、市は園内に監視カメラや電気柵を設置したほか、11日には隣接する円山公園を全面閉鎖した。