C-Unitedが運営するコーヒーチェーン「カフェ･ド･クリエ」は11月19日から、福袋「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」(税込4,980円)の事前予約の受け付けを開始する。2026年の福袋は、人気キャラクター「ミニオン」と「カフェ･ド･クリエ」の初コラボレーションを展開。冬らしいボアバッグ、ポーチやメモ帳、店舗で使える商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムを詰め合わせた。「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハ