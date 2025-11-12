パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で、イスラエル人入植者による暴力が急増している/Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で11日夕、数十人のイスラエル人入植者が農地に放火した。現地のパレスチナ人活動家らが明らかにした。ヨルダン川西岸では最近、イスラエル人入植者による暴力が相次いでいる。今回の襲撃はトゥルカレムの東に位置する町で発生し、集落や乳製品工場が被害を受けた。