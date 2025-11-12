日本ラグビー協会は12日、日本代表のリーチ マイケル選手がヨーロッパ遠征から離脱したことを発表しました。日本代表は11月欧州遠征で4試合予定しており、リーチ選手は南アフリカ戦でスタメン出場、アイルランド戦では後半途中から出場しました。協会によるとリーチ選手はコンディション都合のためチームを離れ、10日には同じフォワード第3列のベン・ガンター選手が個人事情のため、5日にはティエナン・コストリー選手が離脱してい