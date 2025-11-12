ヒルトン東京2階の中国料理「王朝」から、冬にぴったりの贅沢プラン「苺シノワアフタヌーンティー」が登場します。2025年12月27日（土）より、点心の食べ放題や鮑・蟹・黒毛和牛など高級食材を使用したシェフズスペシャル10品、さらに苺づくしのスイーツを鳥籠風アフタヌーンティースタンドで堪能。中国茶の香りとともに、五感を満たす極上のランチタイムをお楽しみください♡ 苺が香る中華の