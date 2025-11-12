１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、三之丞（板垣李光人）とタエ（北川景子）ににぎり飯を分ける僧侶が登場。その役者にネットも沸いた。この日の「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）から大金をもらったはずの三之丞だったが、どうやらまだそのことをタエに言っていない様子。相変わらずボロボロの家に住んでおり、そこに僧侶がやってきて、にぎり飯を差し入れる。この僧侶を演じているのは、朝ドラ