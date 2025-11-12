広東省や香港で定番のスープタイプのスイーツ「楊枝甘露（ヨンジーガムロ）」を手で持って食べることができるスタイルにしたスイーツが中国で話題を集めている。このスイーツは、半分に切ったマンゴーの上に水切りヨーグルトをたっぷりのせて、そこにブンタンやタピオカ、ポッピングボバなどをトッピングして作られる。中国ではサンザシなどを飴がけにした伝統菓子「糖葫蘆（タンフールー）」に「奶皮子（ナイピーズ、牛乳を