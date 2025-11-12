「カフェ・ド・クリエ」は、12月10日（水）から、『ミニオン』と初コラボレーションした「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売。これに先駆け、事前予約受付が、11月19日（水）〜12月16日（火）まで、店頭にて実施される。【写真】グレーのトートバッグもかわいい！「ハッピーバッグ」の中身一覧■計5アイテムをセットに今回登場する「＜ミニオンズ＞ カフェ・ド