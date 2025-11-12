2025年9月、静岡県掛川市内の住宅で、当時5歳の女の子の遺体が冷凍庫の中で見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された母親が女の子を殺害した疑いで再逮捕されました。警察は、捜査に支障があるとして母親の認否を明らかにしていません。 殺人の疑いで再逮捕されたのは、掛川市大坂の無職の女(37)です。容疑者の女は9月中旬、掛川市内の自宅で娘(当時5)を何らかの方法で窒息させ、殺害した疑いが持たれています。警察は、捜査に