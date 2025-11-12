2025年の日経平均株価の上げ幅は、11月10日時点で1万1017円と過去最大となっています。これまでの最高記録は、1989年の資産バブル期に記録された8,756円でした。直近では株価の上昇ペースが非常に速く、市場では過熱感への警戒も強まっています。 業績との比較で株価がどの程度買われているかを示すPER（株価収益率）は、日経平均ベースで19.11倍まで上昇しました。月末ベースでさかのぼるとPERが19倍を超えた