カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、刀の鐔（つば）をモチーフにした限定モデル「MRG-B2000KT」を11月14日に発売する。彫金師・小林正雄氏が手掛けた世界限定800本の特別モデルで、価格は935,000円。MRG-B2000KT○ベゼルを鐔に見立て、「鳳凰」を肉合彫りで刻み込んだ日本刀の刀身と柄の間にある鐔は、手を守る実用性だけでなく、美術的価値の高い装飾が施されることで知られてい