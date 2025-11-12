東京・浅草の鷲（おおとり）神社で１２日、商売繁盛や開運を祈願する「酉（とり）の市」が始まった。初日の「一の酉」を告げる太鼓が午前０時ちょうどに鳴り響くと、参拝客は招き猫や鯛（たい）などの飾りがついた縁起物の熊手を買い求めた。千葉市のトレーナーの男性（３９）は「毎年来ていて、熊手を年々大きくしている。健康で楽しく仕事ができるようにしたい」と話していた。「二の酉」は２４日に開かれる。