11月11日に放送された『相席食堂』で、ロケ中の村重杏奈の背後に何度も映り込む少年を千鳥が絶賛する一幕があった。【映像】何度も映り込む“天才少年”本番組は、芸能人が街ブラする様子を千鳥が鋭いツッコミを入れながら見守るバラエティー番組で。今回は、素直で明るく奔放な旅人が相席旅をする「異国の風相席」に、ロシア出身の母と日本人の父を持つ村重杏奈が登場した。日本有数の鉄鋼の街・愛知県東海市で、大仏が鎮座