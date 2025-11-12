フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。11月12日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が大手商社の人事の採用基準についての記事に懸念を示した。 勅使川原真衣「今日はちょっと就活の話をしたいと思ってます。『志望動機はもう古い？自分史採用は吉報なのか？