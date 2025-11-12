専門家で作る日本クマネットワーク（１９９７年設立、茨城県つくば市）はクマによる被害が相次いでいることを受け、被害対策の提言を公表した。「これまでにない科学的な対応や制度の改革が必要」と指摘し、各自治体に全面的に協力するとしている。◆以下、提言クマ類による被害は、もはや個人の対策だけでは防ぐことが出来ない状況になっています。最も優先すべき人命確保のため、これまで実施してきた「問題個体の排除」、