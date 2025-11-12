ＳｎｏｗＭａｎの岩本照が１２日、都内で「ＤＯＬＣＥ＆ＧＡＢＢＡＮＡＨｏｌｉｄａｙＳｅａｓｏｎＣｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ」に出席した。ファッションブランド「ドルチェ＆ガッバーナ」のイベント。同ブランドのジャパンアンバサダーに就任した岩本は「アンバサダーに決まったことを家族に話したら跳びはねて喜んでたのでうれしいです」と頬を緩めた。ブランドの中でほしいアイテムを問われると「キャンドル」と回答