デリカフーズホールディングス [東証Ｓ] が11月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は12.5億円の黒字(前年同期は0.7億円の赤字)に浮上し、通期計画の21億円に対する進捗率は59.9％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.0％減の8.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実