timeleszのドキュメンタリー番組『timelesz project -REAL-』が、Netflixにて2026年1月9日よりVOL1（全4話）、2月15日にVOL2（全6話）が世界独占配信。これに先立ち、新たなキービジュアルが公開された。 （関連：timelesz 佐藤勝利、『タイプロ』で見せた情熱と写真集で見せる変わらなさ目まぐるしい1年を振り返る） 本番組では、オーディション最終審査直後からtimeleszに密着を開始。8人体制として初