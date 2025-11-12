ＩＮＰＥＸや石油資源開発が高い。１１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１２月限が前日比０．９１ドル高の１バレル＝６１．０４ドルと上昇した。米政府機関の一部閉鎖の解除への動きが進み、米国経済に対する不透明感が後退するなかリスク資産である原油に買いが流入した。また、１０日には米政府の制裁の対象となっているロシア石油大手ルクオイルが、イラクの西クルナ事