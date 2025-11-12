¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¸ø¼°X¤Ç¡¢NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤È¡¢ÆâÇîµ®¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤ÈÆâÇîµ®¤Î¼«»£¤ê¤Ê¤É¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È①～③ ¢£Æâ¤Ï²ÃÆ£¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é ²ÃÆ£¤ÏËÜºî¤Ç¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦ÄöÂó¿¿¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë·º»ö¡¦Æü²¼Éô½Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ¤Ï11·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤Ë¡¢Æü²¼Éô¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ