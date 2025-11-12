川崎フロンターレは12日、GKチョン・ソンリョンが契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを発表した。16年に水原三星(韓国)から加入したチョン・ソンリョンは初年度から不動の守護神の座を確立すると、17年&18年、20年&21年と2度のJ1リーグ2連覇に大きく貢献。J1リーグ通算272試合に出場するなど、公式戦363試合でゴールマウスを託されてきたが、今季のJ1リーグの出場は3試合にとどまっていた。チョン・ソンリョ