シュークリーム専門店ビアードパパは19日より、『パリブレスト』（税込260円）を期間限定で販売する。【写真】まるでリース！クリスマス感あふれる『パリブレスト』同商品は、アーモンドプードル（アーモンドの粉末）を練りこんだリング型のシュークリーム。店内のオーブンで焼き上げると香ばしいアーモンドの香りが広がるリッチな生地は、波打った形状による高低差によって表面はカリッと、中はふんわりとした異なる食感が特