女優の釈由美子（47）が11日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。一人っ子育児の難しさについて語った。釈は2015年10月に実業家の男性と結婚。自身の38歳の誕生日となる翌16年6月12日に長男が誕生した。一人っ子だという自身の長男は「きょうだいがいないから競争とかに揉まれていない」ことが問題だとして「全部独り占めしちゃう」と説明。「友達家族と旅行に行ってゲームをしても、ボロクソに