大江 裕が、師匠である北島三郎のカバー曲と、北島が大江のために手がけた楽曲を収録した2枚組のアルバム『大江 裕が唄う『恩師・北島三郎〜原 譲二〜作品集』』を、本日リリースした。◆大江 裕 動画北島三郎の名前＝サブローに因んで、大江裕が36歳になる2025年、満を持してカバーアルバムをリリース。本作はCD2枚組となっており、Disc1は、北島三郎の名曲「与作」「兄弟仁義」「北の漁場」など12曲をカバー。「帰ろかな」は、北