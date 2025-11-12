V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は11日（火）、三重県の久居農林高校女子バレーボール部へバレーボールを寄贈したことをクラブ公式サイトで発表した。 この寄贈は地域企業と連携をして、企業とV三重のロゴ、高校名の入った公式ボールを4球製作し、津市内の高校男女バレーボール部へ寄贈していくプロジェクトで、今回V三重女子の杉山義昇コーチが勤め