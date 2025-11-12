【パリ＝平地一紀】サッカー・ポルトガル代表のＦＷクリスティアノ・ロナルド（４０）（アルナスル）は１１日、来年のワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会が自身最後のＷ杯になると明言したとロイター通信などが報じた。サウジアラビアでの観光フォーラムにリモート出演。Ｗ杯開催時には「４１歳になる。間違いない」と最後の大舞台になると断言。引退の時期について「１〜２年先になるだろう」と話したという。