【モデルプレス＝2025/11/12】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳美人アナ「スタイル抜群」ミニスカ姿◆沖田愛加、冬コーデ公開カーキ色のセットアップに、白いマフラーを合わせ、冬スタイルを投稿した沖田。フリルが特徴的なミニスカートからはほっそりとした脚が伸びている。◆沖田愛加の投稿に反響この投稿に「真似したい冬フ