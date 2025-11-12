ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。スーパーで買える4種のスパイスをメインに使ったひき肉と豆の軽い煮込み料理をご紹介します。そのままはもちろん、具やソースにも使える、作り置きにもぴったりな、万能メニュー。スパイスとトマトが、肉の旨味と豆のおいしさを引き出します。給食でも人気のチリコンカンを大人向けにアレンジしました。【詳細】他の記事はこちら大人のチリコンカンのカロリー約304kcal／1人